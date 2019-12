“Estaba en la habitación de mis papás viendo tele, me había protado mal y mi abuelita me dijo que me iban a asustar. Escuché que algo rasguñó un cristal y al ver por la ventana había una mano con uñas largas, pero no totalmente peluda, como la de humano, pero se le saltaban las venas y tenía mucho vello. Me tapé la cara y quedé paralizada y luego me levanté. Mi hermano salió del baño y observó que algo salía de la ventana, que algo me atormentó. Él fue testigo”.