Video: Pavas ahora tiene la estación de bomberos más lujosa del mundo

¿Se puede tener mayor lujo? No creemos. La estación de Bomberos de Pavas en estos momentos es una de las más lujosas del mundo, el edificio en el que está costó 66 mil millones de colones (110 millones de dólares), es el estadio Nacional.

De izquierda a derecha: Juan Pablo Castro, David Abarca y Juan Carlos Marchini en su casa temporal. (Alonso Tenorio)

Desde el pasado 1º de febrero, los 22 bomberos que trabajan para la estación paveña se pasaron a vivir a la Joyita de La Sabana porque su edificio, inaugurado hace casi 32 años, el 14 de marzo de 1991, comenzó un proceso de remodelación que se llevará cuatro meses.

El capitán Felipe Elizondo Chacón, jefe de la estación, nos explicó que el edificio, que está 200 metros al oeste de la embajada americana en Pavas, tendrá una remodelación total, ya que la estructura ya había cumplido su ciclo y le urgía más y mejor tecnología, así como una distribución mejor, de la mano con los tiempos actuales.

Las dos unidades extintoras y la de rescate ahora salen a atender emergencias desde la Joyita. (Alonso Tenorio)

Esa estación es una de las que más atiende emergencias en toda la provincia de San José, en promedio unas 3.000 al año, eso significan unas 8 emergencias por día. En verano, que es época pico, terminan atendiendo unas 15 emergencias diarias, por eso la importancia de la estación, la remodelación del edificio y no detener un solo instante el servicio brindado a la comunidad.

Diez habitaciones del Nacional fueron asignadas a los rescatistas. (Alonso Tenorio)

Las 24 horas del día

“La gran mayoría de atenciones es a charrales incendiados, basureros a los que les prenden fuego y por la zona que atendemos nos tocan accidentes de tránsito en la ruta 27, La Uruca y alrededores de La Sabana.

Están tan bien acomodados que hasta su buen comedor tienen. (Alonso Tenorio)

“En la estación somos 22 bomberos y en el estadio Nacional estaremos las 24 horas del día, mientras remodelan la estación, que esperamos sean cuatro meses, pero podrían ser hasta seis. Lo realmente importante es que desde el primero de febrero comenzamos a atender emergencias desde aquí (el estadio Nacional)”, comentó el capitán.

Este 22 de febrero, Miércoles de Ceniza, a eso de las 11 de la mañana salieron por el reporte de un panal en una casa. (Alonso Tenorio)

En la Joyita todo el mundo los ha tratado como de la familia, por eso se sienten como en casa, les han abierto las puertas y se han puesto a las órdenes para lo que necesiten.

“Se tomó la decisión del estadio Nacional por la ubicación estratégica que tiene. Cuando analizamos los tiempos de respuesta desde aquí, básicamente casi no perdimos mucho, hablamos de entre 30 segundos y un minuto, la diferencia no es muy grande.

También tienen un cuarto de control en donde se coordinan las emergencias. (Alonso Tenorio)

“La estación de Pavas cubre La Aurora de Alajuelita, todo Escazú hasta el límite con Guachipelín, todo Pavas hasta Lomas del Río, toda La Sabana hasta la Datsun, La Carpio, La Uruca hasta la Pozuelo y apoya a la estación Metropolitana Norte”.

Con respecto al tema de los constantes conciertos y actividades con mucha gente en ese estuche, el capitán Elizondo aclara que ellos esos días sacan las unidades y las tienen listas en las afueras del estadio para no quedarse pegados en una emergencia por las filas de gente.

Foto histórica del 1º de febrero pasado, cuando salieron del edificio de la estación de Pavas, que queda 200 oeste de la embajada americana. (Cortesía)

Cerca de todo

Alexander Quirós Umaña es el jefe de batallón de la zona noroeste de San José y nos comenta que para tomar la decisión de irse al Nacional, el asunto no fue como soplar y hacer botellas, por el contrario, hubo un trabajo de logística grande para identificar el lugar ideal.

“Fue muy importante el análisis que se hizo para elegir el lugar de la estación durante los meses de remodelación, no es sencillo, la cantidad de bomberos que tiene Pavas es grande, las unidades que tiene son bastante grandes y no era cualquier lugar al que podíamos irnos, no es tan sencillo como buscar una casa y alquilarla.

La remodelación de la estación será hasta finales de mayo. (Cortesía)

“La idea del Nacional nace a partir de la ubicación, que es tan estratégica, ya que está dentro del área de cobertura natural de la estación, nos deja en línea recta para salir hacia Pavas, La Uruca, San José. Como siempre ha existido una gran relación con la administración del estadio, se hizo la solicitud”, cuenta el jefe de Batallón.

Además del espacio de parqueo para las unidades extintoras, los bomberos tienen 10 habitaciones del hotel del Nacional, las cuales incluyen baños completos. También tienen una bodega para todos los equipos y una oficina para el centro de control, en donde se reciben y coordinan las emergencias.

Otra foto para el recuerdo, justo el 1º de febrero pasado cuando estaban ingresando las unidades paveñas al estadio Nacional. (Cortesía)

Gran orgullo

Ricardo Chacón, gerente general del estadio Nacional, está superorgulloso y feliz de tener el Benemérito Cuerpo de Bomberos con ellos.

“En coordinación con el Icoder (Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación) y el Fideicomiso Icoder-Banco Nacional que administra el estadio Nacional, se tomó la decisión de apoyarlos y darles las mejores condiciones posibles.

El pasado 1º de febrero fue un día de jalar muchos chunches para acomodarse lo más rápido posible. (Cortesía)

“El trabajo que hace Bomberos es en bien del costarricense, por eso estamos muy contentos y orgullosos de tenerlos acá y poder ayudarlos en todo lo que nos han pedido”, comenta don Ricardo.

Reconoce el gerente que han tenido muy buena comunicación y por eso de inmediato los rescatistas se volvieron parte de la familia de la Joyita.

Después de acomodarse compartieron una comida con don Héctor Chaves, el director general de Bomberos. (Cortesía)

“Esta es la casa de los bomberos, más bien durante los eventos nos sentimos más acuerpados y seguros con ellos acá, sobre todo porque tenemos una relación de años con bomberos”, agrega Chacón.

En el estadio Nacional, durante gran parte del 2020 y 2021, la Comisión Nacional de Emergencias usó varias oficinas del sector oeste como parte de los lugares estratégicos para luchar contra el covid-19.

“Para eso sirve el estadio Nacional, para tener entidades que le hacen tanto bien a nuestro país. Nos alegra que se sientan bien y los seguiremos apoyando en todo”, aseguró Chacón, quien confirma que bomberos no paga un cinco por estar allí.