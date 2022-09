Video: ¿Por qué Pilar Cisneros es tendencia en redes?

La diputada del Partido Progreso Social Democrático, Pilar Cisneros, dirigió un mensaje a los punterenenses que levantó roncha desde este jueves y la tiene como tendencia en nuestro país aún este viernes.

Pilar Cisneros les dice a los puntarenses que salgan de la pobreza por sus propios medios

En el discurso que la periodista dirigió a los porteños dijo: “Hay dos opciones en la vida, aceptar las condiciones existentes, o aceptar la responsabilidad de cambiarlas. Llegó la hora Puntarenas, acepten el reto de cambiar la pobreza por la riqueza, la desesperanza por las oportunidades, la violencia por la paz y las quejas por propuestas”, inició la legisladora oficialista.

Cisneros continuó diciendo que lamentarse por el rezago que sufre la provincia no ha cambiado nada y lo peor del caso es que no va a cambiar nada.

Pilar Cisneros: “Soy populista y Rodrigo Chaves también”

“No esperen que el Gobierno lo haga todo; no, no lo va a hacer, no es posible. El destino de las provincias costeras solo puede estar en manos de las fuerzas vivas de esta provincia y de nadie más porque el poder, la fuerza y la determinación de construir una Puntarenas pujante está en ustedes y no en el Gobierno”, agregó la diputada y principal consejera del mandatario Rodrigo Chaves.

La legisladora pidió a los punaterenenses que se esfuercen por salir de la pobreza sin ayuda del Gobierno.

Las palabras de la diputada no cayeron de la mejor manera entre todos quienes las han escuchado, incluidos algunos padres de la patria de los partidos de oposición.

¡Arrancó la temporada de cruceros en Puntarenas!