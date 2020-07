“La verdad me fui motivarlos, a ponerles una canción cristiana, la de Lazos de Amistad, puse también We are the Champions de Queen, porque ellos son unos campeones. Quise decirles que no dejen el barco hundirse, que ellos son los capitanes y que sigan hasta donde puedan. ¿Qué hacemos si el ministro de Salud renuncia? Nosotros lo apoyamos. A él, a los demás ministros, al presidente. Ellos han luchado y eso hay que reconocerlo. Yo llegué en representación del pueblo que sí acata las medidas de salud y que quiere vivir. Y también oramos por los que no están acatando. Lo hicimos con mucho amor porque yo en realidad tengo miedo de lo que pueda venir”, aseguró Puchito.