(Video) Reina de belleza realiza hermoso proyecto de fotografía que estrena en La Teja

Minerva Hernández, una guapa reina de belleza, quiere mandar un mensaje a la sociedad mediante dos elementos, su hermosura y sus fotografías.

La Macha, como le dicen, es una modelo con conciencia social, que sufrió violencia doméstica y que quiere ayudar a borrar ese estereotipo de que las reinas son lindas, pero huecas.

Minerva es una hermosa mujer, que representará a Costa Rica del 3 al 8 de agosto en el Miss Intercontinental Petite, en República Dominicana. Archivo. Minerva es una hermosa mujer, que representará a Costa Rica del 3 al 8 de agosto en el Miss Intercontinental Petite, en República Dominicana. Archivo. (Jorge Navarro Trejos)

Ella ideó un proyecto con el fotógrafo Luis Miranda y el primer medio y plataforma donde sale publicado es en La Teja. Ella misma es la modelo de las fotos.

Dentro de la temática de sus imágenes están los femicidios, el reciclaje, el personal de Salud que ha luchado contra la pandemia, el medio ambiente y la moda.

La Macha también es fiel defensora de los animales (en especial de perros y gatos) y tiene una página en Facebook en la que ayuda a mujeres que han sufrido de violencia doméstica que se llama Saliendo del Abismo.

La guapa zarcereña nos contó sobre su proyecto y además, nos adelantó que tiene otros en mente.

Ella está representando a Costa Rica en el certamen Miss and Mister Hispanoamericana en República Dominicana, del 3 al 8 de agosto.

-¿En qué consiste su proyecto?

Quise hacer activismo para dar un mensaje por medio de las fotografías. La idea es cambiar las acciones que uno regularmente hace como reina de belleza, tik toks, de consejos de belleza, de maquillaje, de moda, pero ninguna se dedica a dar mensajes con contenido. Deseo ser un agente de cambio y en este caso usar las fotos para transmitir mensajes.

Esa foto tiene decoración de utensilios diarios de Minvera. Luis Miranda. Esa foto tiene decoración de utensilios diarios de Minvera. Luis Miranda. (Luis Miranda)

-¿A quién pretende llegar?

A todas las personas, es utilizar la belleza como un medio para demostrar que podemos ser bellas, no solo en fotos en vestido de baño o en la playa, o con ropa nueva, sino que también podemos transmitir un mensaje, mostrar una realidad. La foto es un arte, igual que una pintura o la música.

Minerva le hizo un homenaje al personal de Cuidados Intensivos que luchan contra el covid. Luis Miranda. Minerva le hizo un homenaje al personal de Cuidados Intensivos que luchan contra el covid. Luis Miranda. (Luis Miranda)

- Hablemos de las fotos, ¿qué quiere decir la de la enfermera?

Es un homenaje a todo el personal de salud que da la batalla al covid. El día antes de esa foto traté de no dormir, para recrear un poco lo que pasan esas personas, las ojeras que se les hacen. Yo como estudiante de Enfermería soy muy consciente de las situaciones que viven en el día a día. Son dos fotos, una es la parte de enfermería y la otra la parte de cuidados intensivos. En ambas hay una flor en la mano que es el símbolo de la esperanza.

También hizo esta foto como un tributo a las enfermeras en general. El día antes no durmió para tratar de reflejar las expresiones. Luis Miranda. También hizo esta foto como un tributo a las enfermeras en general. El día antes no durmió para tratar de reflejar las expresiones. Luis Miranda. (Luis Miranda)

- ¿La del vestido con nombres?

Se llama el vestido del luto, tiene algunos de los nombres de las víctimas de femicidios en el país, de los más recientes y conocidos a nivel nacional, los que más salen en el periódico y a los que se les da seguimiento. Hay muchas otras de las que no sabemos. Yo también fui víctima de violencia, podría imaginar que mi nombre pudo estar allí, pude estar en esa lista, pero ahora lo puedo utilizar y transmitir el mensaje de solidaridad. Es reflejar esa realidad de las mujeres que ya no están y que el vestido lo utiliza una mujer que está viva y que pasó por eso.

El vestido del luto, con los nombres de las víctimas de femicidio. Ella es sobreviviente de violencia doméstica. Foto: Luis Miranda. El vestido del luto, con los nombres de las víctimas de femicidio. Ella es sobreviviente de violencia doméstica. Foto: Luis Miranda. (Luis Miranda)

-¿Hay una foto de un vestido negro?

Es para concientizar y mostrar que se pueden hacer otras cosas con lo que utilizamos en la vida diaria, es reciclaje. La moda debe tener una responsabilidad. El consumo tiene que ser responsable. Eso se puede lograr, en mi casa tenemos un sistema de compostaje (descomposición de residuos orgánicos), no utilizo pieles nunca.

El vestido es una bolsa de basura y los aretes tenedores plásticos. Luis Miranda. El vestido es una bolsa de basura y los aretes tenedores plásticos. Luis Miranda. (Luis Miranda)

-¿Y ese traje plateado?

Está hecho de plástico (el forro) y decorado con bisutería de vidrio y de plástico, por ejemplo, los aretes los hice con vidrio. Yo he llevado cursos de bisutería, hago adornos de botellas, las pinto, las adorno, sé hacer esas cosas y ahora utilizo ese conocimiento para hacer arte con elementos de reciclaje, es ecofeminismo, es dar uso a esas cosas.

El vestido y bikini están llenos de adornos de vidrio y plásticos. Los aretes son de vidrio. Luis Miranda El vestido y bikini están llenos de adornos de vidrio y plásticos. Los aretes son de vidrio. Luis Miranda (Luis Miranda)

-Hasta utilizó cartones de huevo en su proyecto, ¿explique para qué?

Ese tipo de cartón no es material para reciclar, ¿qué se hace con eso? Los utilizo en compostaje, por ejemplo, pero los tomé para hacer fondos para fotografías. Hay varias poses y está decorado con productos que fueron míos, que yo utilicé, que son parte del consumo de mi vida. Es para que la gente se dé cuenta de la cantidad de cosas que consume. Es una foto con más sentido ambientalista. No solo es verme bonita en una foto, es que como figuras públicas no estamos haciendo nada para transmitir cosas positivas. Quiero ser un agente de cambio.

-¿Quién hizo los diseños?

- El escenario de las fotos los montó Luis Miranda, los vestidos y bisutería los hice yo. La idea es mía.

El fondo para la foto está hecha con cartones de huevo. Los consumió. Luis Miranda. El fondo para la foto está hecha con cartones de huevo. Los consumió. Luis Miranda. (Luis Miranda)

Apoyo

La Teja fue más allá y consultó a algunos involucrados en el mensaje que esta reina quiere llevar, una de ellas fue doña Yendry Vásquez, mamá de Alisson Bonilla, la joven paraiseña que fue asesinada en marzo del 2020.

“Creo que por ser mujeres deberíamos apoyarla. Hace un año fue mi hija, hoy puede ser la hija de otra persona. Debemos apoyarnos para que no vuelva a pasar ningún femicidio y que esas personas paguen por el daño que le hicieron. Creo que es una iniciativa muy buena”, explicó doña Yendry.

Minerva trabajó en un gran proyecto de foto. Luis Miranda Minerva trabajó en un gran proyecto de foto. Luis Miranda (Luis Miranda)

Pero una que lucha más de cerca contra el problema de la violencia contra las mujeres es la oficial de policía municipal de San José, Melissa Robles.

“Conforme a mi experiencia laboral atendemos varias mujeres que han sido maltratadas, pero a la hora de poner la denuncia muchas no lo hacen y se quedan envueltas en un círculo tóxico por dependencia económica, temor a no poder salir adelante solas o porque creen que no volverá a pasar”, explicó Robles.

Por eso considera que campañas como esta que ponen el foco de atención sobre la problemática, podría ayudarles a las mujeres agredidas a entender que no están solas y que existen programas de apoyo para ellas.

Agradecida

La enfermera del Ceaco Magaly Smith, se mostró muy agradecida con Hernández por visibilizar la dura labor que desarrolla el personal de salud en la pandemia.

“Me parece muy linda la iniciativa, muy emotiva al ver cómo ella plasma en fotografías la realidad que vivimos los enfermeros día a día con esto de la pandemia. Es una labor dura y sin embargo se hace con amor y dedicación. Me llena de sentimiento y orgullo ver como personas como ella nos toman en cuenta y plasman todo lo que hacemos y lo que padecemos en una fotografía”, dijo Smith.