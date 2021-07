“Desde chiquitillo me han gustado los camiones, mi papá siempre tuvo, pero más pequeños. A mí me gustan más los cabezales. Al mío me gusta dedicarle tiempo para que siempre esté bien bonito y presentable, todos los fines de semana viene un muchacho que me ayuda a lavarlo y entre semana lo chineo todo lo que puedo, le paso un trapito y un liquido especial en las llantas para que esté siempre lindo.