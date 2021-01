“Un día que le estaba dando pecho note que no me veía y me preocupé, la empecé a llevar a especialistas, pero me decían que ella estaba bien; sin embargo, yo sentía algo en mi corazón de mamá y un día un médico del hospital de Niños me escuchó y me dijo que mi hija parecía tener ceguera nocturna. Al año y cuatro meses me la diagnosticaron y me dijeron que ella iba a llegar a perder la visión.