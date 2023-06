Video: Vea cuánto le cobró una taxista a un tiktoker colombiano por dos kilómetros de viaje

El tiktoker colombiano Juan José Pa denunció a través de su perfil que un taxista le cobró más de lo debido por un viaje corto en Cartago.

“La situación está así, yo estoy en Cartago viene a hacer unos trabajos, me monté en un taxi rojo y en 2.3 kilómetros el taxista me cobró 4.500 colones, caro y me pareció hasta exagerado, ese carro no corría, sino que volaba”, señala el tiktoker en su video.

Actualmente el costo por kilómetro que debería de cobrar los taxis rojos es de 935 colones, es decir, por 2.3 kilómetros el taxímetro debió marcar casi 2.000 colones, o sea, le cobraron un poquito más del doble.

En su video el extranjero expresó su molestia debido al cobro excesivo de este servicio.

“Yo les digo a todas las personas que vienen a Costa Rica de turismo o cualquier cosa y no es por crear conflicto ni nada, pero es mejor y más confiable un Uber o un Didi, los taxis no los recomiendo vean 4.500 por 2.3 kilómetros donde no había presa hoy sábado eso de las 6:30 de la mañana”, expresó.