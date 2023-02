(Video) Vea la regañada que le pegó un diputado al ministro de Hacienda

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, llegó este miércoles en la tarde a la Asamblea Legislativa a dar explicaciones a los diputados por haber anunciado con bombos y platillos un “megacaso de evasión fiscal” que ya tenía una solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía.

La mayoría de los legisladores interrogaron al jerarca de forma tranquila, con una actitud muy distinta a la que sostuvieron el miércoles pasado cuando se llevó a cabo un debate reglado en el que muchos diputados tiraron fuego contra Hacienda, calificaron el actuar de Acosta como una “pifia” y un “megaridículo”, pero el liberacionista Gilbert Jiménez sí le pegó una buena regañada al jerarca de Hacienda este martes.

Nogui Acosta compareció ante los diputados este martes. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Lo primero que hizo Acosta cuando le dieron la palabra fue agradecer a los diputados la invitación, hasta les dijo que deberían convocarlo a dar cuentas cada año para hablar de lo que se hizo y lo que se dejó de hacer, pero sí lamentó que el motivo de la comparecencia fuera el cuestionar el megacaso de evasión fiscal.

Acosta aseguró que su labor es velar por la eficiencia y la eficacia del sistema de recaudación de impuestos y porque estos sean usados de forma adecuada.

Desconocía detalles

Algunos diputados le preguntaron al ministro datos específicos sobre el caso que anunció en conferencia de prensa, pero dijo que no lo conocía a fondo, por lo que no podía responder.

Eso molestó a Jiménez quien le consultó a Acosta cuál reglamento le prohíbe conocer los casos que investiga Hacienda, pero el ministro no mencionó ninguno, solo dijo que no era correcto.

Gilbert Jiménez regaló al ministro de Hacienda por no saber detalles del megacaso de evasión fiscal

“Si usted no quiere conocer los casos debería renunciar como ministro, porque si usted no quiere conocer los casos y como han dicho por ahí en su Gobierno ‘aquí nos comemos la bronca’, usted no quiere comerse la bronca. Me parece que usted debe conocer a fondo y estar muy enterado con el nivel de confiabilidad, por supuesto y el juramento que usted hizo, pero usted debería estar informado y conocer y profundizar y obligar a su equipo de trabajo a que se cumpla de forma oportuna, en forma eficiente y adecuada cada una de las acciones y que no exista un caso que prescriba.

“Un funcionario que tape, que calle, que no haga las cosas o que no se interese en las cosas desde ahí también está siendo corrupto y yo le pido, señor ministro, que cambiemos ese concepto, con todo respeto, porque usted es el responsable del Ministerio de Hacienda, usted es el responsable de disminuir la evasión, usted es el responsable de las condiciones y cualidades de la cartera, una cartera que hoy se está cuestionando, que hoy está puesta en el pensamiento de los costarricenses como una institución que no dice la verdad, que no es veraz, que no cumple”, aseguró Jiménez.

El jerarca dijo que no le pareció importante decir que el el megacaso tenía una solicitud de desestimación. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Además, cuando le consultaron al ministro por qué cuando hizo el anuncio del megacaso ante los medios de comunicación no dijo que la investigación tenía una petición de desestimación por parte del Ministerio Público, Acosta señaló que no le parecía algo relevante.

En su presentación Acosta le tiró a la Fiscalía, ya que dijo que esa institución debía ser más insistente y rigurosa con la información de casos de evasión que le envía Hacienda y también dijo que el papel de la Procuraduría era fundamental para insistir en hacer justicia en los casos de evasión.