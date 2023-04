Video: Youtuber nicaragüense trabajó horas extra para comprarle un carro a su papá

Don Juan no se cambia por nadie con su carro nuevo. Foto: Cortesía. (Cortesía de Jaqueling Florez)

La youtuber nicaragüense Jaqueling Libeth Florez Ruiz dio una gran enseñanza de vida a sus seguidores luego de matarse trabajando para cumplirle un sueño a su papito.

El 30 de marzo el papá de Jaqui , Juan Flores González, cumplió 63 años y ese día ella llevó a cabo uno de los sueños más grandes de su vida: comprarle un carrito nuevo a su papá.

Ella contó en su canal de Youtube “De aventuras con Jaqui” el gran esfuerzo que hizo durante meses porque a don Juan le urgía mucho tener un nuevo vehículo, ya que el que tenía a veces ni le encendía.

“Mi papá trabaja como chatarrero y tenía un vehículo desde hace siete años, era una camionetita que estaba en muy malas condiciones y se le vivía dañando. Muchas veces mi papá me llamaba para decirme que se había quedado varado y siempre que podía lo iba a rescatar.

“En esas ocasiones cuando llegaba hasta donde estaba mi papá y lo veía con ese carro tan malo se me partía el corazón y siempre le decía: ‘papito, algún día le voy a regalar un carro’”, relató la joven.

El carro estaba tan hecho leña que en lugar de un tanque de gasolina el motor tomaba el combustible con una manguera de una pichinga que tenía en el techo; el parabrisas estaba quebrado y la cabina estaba en terribles condiciones.

Meta con fecha

Jaqui contó que a inicios de este año le pidió a Dios que le diera mucho trabajo para poder ahorrar la plata y comprar el carro que su papá tanto necesitaba.

“Le puse fecha a esto porque siento que es importante tener un plan claro para hacer las cosas, me dije que tenía que esforzarme para comprar el carro para el 30 de marzo y así dárselo de regalo de cumpleaños”, recordó.

La youtuber se puso la meta bien alta porque ella reconoce que no es una persona adinerada, al contrario, tiene que pulsearla mucho todos los días para comprar el arroz y los frijoles.

“Creo primero que todo en Dios y creo mucho en mí, en la capacidad de lograr las cosas que me propongo, siempre he sido muy positiva. Estuve trabajando durante bastante tiempo 14 y 16 horas todos los días, estaba agotada, me sentía como zombie, la gente me decía que me veía flaca, con ojeras.

“Ahorré todo lo que pude, mi refri ha pasado vacía durante varios meses, prácticamente solo estaba comiendo huevo con tortilla, no he comprado carne, no he comprado casi verduras ni frutas, ni todas las cosas que quería tener en la refri para ahorrar toda la plata que podía. Hice muchas sacrificios, pero valieron la pena, tenía planeado un viaje por Centroamérica y al final no lo hice porque el dinero que tenía para eso lo dejé para ajustar la camionetita de mi papá”, manifestó.

Gran sorpresa

El día del cumpleaños de don Juan sus familiares le hicieron un almuerzo en la casa de la youtuber, en Río Cuarto de Alajuela. Compartieron una deliciosa carne asada y luego le entregaron unos regalitos; unos confites, un par de bananos, un bello dibujo hecho por una niña, una flor, tres colonias, una gorra, una faja y $25 (unos 13 mil colones).

Después de pegarse una bailada, Jaqui llevó a su papá a la calle y le dio una cajita en la que estaba la llave del carro, cuando don Juan lo vio no lo podía creer, hasta se le salieron las lágrimas de la emoción.

Le gustó tanto que hizo una pausa en la fiesta y de una vez se fue a dar una vuelta por el barrio con el lazo que le pusieron en la tapa y tocando el pito por todo lado.

Jaqui ha demostrado que cuando se quiere y se lucha por algo se puede conseguir. En junio del año pasado con mucho esfuerzo se compró su casita aquí en Costa Rica y poco a poco le ha ido haciendo los arreglos que necesitaba y poniéndole su toque personal.

Luego se compró un carro y ahora quien estrenó gracias a ella fue don Juan, quien asegura estar muy orgulloso del gran corazón que tiene su niña y de lo esforzada y luchadora que es.

La nicaragüense le mandó un mensaje a todas las personas que tienen la ilusión de realizar algún proyecto importante, pero no se atreven a hacerlo por miedo.

“Nunca dejen de soñar, los límites están en la mente, tienen que creer en ustedes mismos. Si quieren algo trabajen hasta lograrlo, no esperen que otras personas solucionen sus problemas, cada día es una oportunidad para luchar por nuestros sueños y aunque se vea lejano Dios siempre está para ayudarnos, pero debemos de poner nuestro máximo esfuerzo”, manifestó.