Viernes Negro no sufrirá por el desánimo de los consumidores

¡Se salvó el Viernes Negro! Algunos pensarían que el baldazo de agua fría que nos cayó el miércoles tras el resultado de La Sele ante España podría desanimar a los consumidores de cara a este día, que este año cayó el 25 de noviembre.

Los ticos aprovecharán las promociones del Viernes Negros en artículos de tecnología. (Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, el asesor financiero Daniel Suchar y el economista Jorge Benavides no creen que se vea afectado.

“La pérdida de La Sele podría tener un impacto en los sectores afines al sector deportivo como la venta de camisetas, uniformes o balones, pero la gente que ya tenía pensado aprovechar para comprarse una refri, una licuadora, un celular, zapatos o ropa, siguen con la misma intención. Posiblemente su estado de ánimo no esté al tope, pero la necesidad de consumo que se genera a través de las ofertas de Viernes Negro, no cambia”, explicó Suchar.

Goleada afecta planes de bares y restaurantes

Los sectores económicos que no están relacionados al tema del Mundial no tendrán inconvenientes y podrán seguir aplicando las estrategias comerciales para esta temporada y no deben bajar la guardia, pues esta fecha genera una importante reactivación económica.

“En donde sí va a haber que reinventarse y hacerlo muy rápidamente es en el área de artículos deportivos enfocados en el fútbol, que es el que podemos decir que está más ‘resfriado’ en estos momentos”, recordó el venezolano.

Benavides también coincide en que la goleada no va a afectar el Viernes Negro porque la gente va a salir a comprar y consumir normalmente para aprocvechar los descuentos en pantallas, línea blanca y tecnología.

¡Viernes Negro! Respire, analice y guarde la factura

A los ticos nada les quita las ganas de aprovechar las promociones que se generan en artículos de gran valor.