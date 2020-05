"No podíamos hacer a un lado las celebraciones de mayo y me uno con mucha alegría porque soy mariano, devoto a mi madre preciosa del cielo y no puedo omitir a oportunidad de predicar a través de medios virtuales y festejar así la fe en medio de esta realidad, esperando la intervención divina para que pronto podamos celebrar juntos, con abrazos”, comentó el cantante Luis Mauricio Vargas, quien cantará la serenata.