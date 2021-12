Delincuentes estarían usando como pretexto la tercera dosis de vacuna anticovid para estafar

No caiga en las tramas de los bichos. Foto: Shuttersock. (Shuttersock)

Está circulando en redes sociales un mensaje de una persona a la que supuestamente llamaron con la intensión de estafarla, usando como gancho la tercera dosis de la vacuna anticovid.

“Me acaban de llamar supuestamente del Ministerio de Salud para, supuestamente, agendarme para la tercera dosis (de la vacuna anticovid) de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackearme el WhatsApp) y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan. ¡Así están hackeando! Para que les avisen a todos sus familiares, amigos etc.”, dice el mensaje que se hizo viral.

La Teja consultó al Ministerio de Salud sobre la situación y en la institución ya tenían conocimiento al respecto de la presunta estafa, razón por la cual hasta hicieron una publicación en Facebook para recordarle a la gente que debe tener mucho cuidado con esos temas.

“Debemos recordarles que nosotros no coordinamos ni agendamos citas de vacunas, ni pedimos datos vía telefónica, ni mediante mensajes de texto o correos electrónicos de ninguna manera. Si ha sido víctima de alguno de estos timos, se recomienda llamar al 800-8000-645 del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para plantear la denuncia correspondiente”, informó Salud.