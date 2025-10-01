Votaciones 2026: inicia la ruta hacia las elecciones presidenciales del próximo año

El TSE hizo la convocatoria oficial a las elecciones 2026. (Rafael Pacheco)

En un acto que es ya tradición en nuestra democracia, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le dio el banderazo de salida oficial a las elecciones presidenciales del 2026.

Con la presencia de los magistrados del TSE, autoridades del actual Gobierno, encabezadas por el presidente Rodrigo Chaves, el representante del papa en Costa Rica, el nuncio apostólico y hasta el expresidente del país, Luis Guillermo Solís, el Tribunal le dijo al país que la ruta presidencial está oficialmente abierta para que todos los partidos que pulsean la silla presidencial de Zapote luchen democráticamente por ganarla.

Es un acto simbólico y muy patriótico (sesión solemne del TSE) que cada 4 años se vive en nuestra muy madura democracia, la Fuerza Pública queda al mando del Tribunal Supremo de Elecciones, a partir de este 1 de octubre y hasta el último día del conteo manual de los votos.

En un muy bonito acto, el propio presidente Chaves y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, le entregaron el Pabellón Nacional a la magistrada presidenta del TSE, María Eugenia Zamora, simbolizando, precisamente, ese hecho.

El TSE explicó que esta entrega de la Fuerza Pública es para que todo el proceso de elecciones se garantice, ya que en todo el país los oficiales de nuestra Policía velarán para que cada paso de las elecciones se dé en perfecto orden, por ejemplo, el traslado de las tulas a los centros de votación.

El gobierno pasó el control de la Fuerza Pública al TSE. (TSE)

Este 1 de octubre también es importantísimo para las elecciones presidenciales del próximo año, porque cerró el padrón electoral, o sea, la lista oficial de costarricenses que podrán votar en el 2026.

De acuerdo a los datos del TSE para las elecciones 2026, con cierre al 31 de agosto, habrá unos 156 mil nuevos votantes con respecto a las elecciones de hace 4 años, sin embargo, unos 36 mil jóvenes que cumplen 18 años incluso hasta 1 de febrero del otro año, no han solicitado su cédula; aunque falta el conteo final para confirmar el número exacto.

Para el otro año podrán votar aproximadamente 3.723.297 ticos, de los cuales 1.876.815 son mujeres y 1.846.482 son hombres.