¿Ya compró Chances? Esta es la combinación de la suerte según la IA para ir por el multimillonario acumulado de este martes

El sorteo de Chances de este martes podría convertirse en uno de esos que muchos esperan con particular ilusión, especialmente porque el acumulado está en ₡854 millones.

Además, el premio mayor es de ¢80 millones por entero, por lo que más de uno estará buscando una combinación que le permita soñar con semejante cantidad de dinero.

Y como la inteligencia artificial (IA) también puede hacer una escogencia completamente al azar, se le pidió seleccionar un número de dos cifras y una serie de tres números para este martes.

Esta es la combinación escogida por la IA

El acumulado de Chances llegó a ¢854 millones para el sorteo de este martes. (Gemini/Gemini)

La elección para probar suerte este martes es:

Número: 85

Serie: 314

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Eso sí, esta escogencia es únicamente por entretenimiento y totalmente aleatoria. La IA no puede anticipar los resultados de la lotería ni determinar qué números tienen mayores posibilidades de salir.

Todos tienen la misma oportunidad

No existe un cálculo, algoritmo o análisis de resultados anteriores que permita conocer anticipadamente cuál será el número ganador de Chances.

Quienes decidan participar deberán confiar exclusivamente en el azar. La IA ya hizo su elección y ahora solamente queda esperar para conocer si tuvo suerte con su particular apuesta.

Nota realizada con ayuda de IA