Ya con números en mano, ¿cómo estamos ante el covid-19?

El Ministerio de Salud dio a conocer este jueves los datos sobre la situación del covid-19 en el país, algo que no hacía desde el 6 de julio, cuando dio la cifras de todo junio.

Según la reciente información, en la semana del 10 al 16 de julio se registraron 19.038 casos.

Eso quiere decir que el promedio diario fue de 2.719 contagios, así lo confirmó el doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud.

La vacunación sigue siendo una herramienta para, en caso de enfermarse de covid, no verla feo. (Prostock-studio/Shutterstock / Prostock-studio)

Además hubo, en promedio, 324 personas internadas en salón y 52 en UCI por día. También se dieron 37 fallecidos en la semana, o lo que es lo mismo, cinco al día.

Pero entonces, ya con los números en mano, ¿cuál es realmente la situación del país con la enfermedad?

La Teja conversó con los epidemiólogos Juan José Romero de la Universidad Nacional y Yayo Vicente, quienes son cautelosos debido a que, pese a que los números son oficiales, hay muchas personas que ya no acuden al centro médico a hacerse la prueba sino que se compra la prueba casera y negocian con el jefe para teletrabajar y no tener que incapacitarse.

“A esos casos se deben sumar los asintomáticos y los que tienen síntomas tan leves que se toman un antigripal y se mejoran, por lo que nunca supieron que se trataba de covid, pero salieron y esparcieron el virus a otros”, explicó Romero.

El especialista de la UNA aclaró que las cifras son bastante certeras en cuanto a hospitalizaciones y fallecimientos, pero que el problema está con los casos por semana, ya que estima que existe un subregistro importante.

Con eso claro, nos explicó que seguimos en la quinta ola.

“No nos hemos bajado de la quinta ola, estábamos en una generada por ómicron ba.2 y se le sumaron las subvariantes ba.4 y ba.5, que no permitieron que bajáramos de la ola, porque son muy contagiosas. Además, al haber una reapertura total de las actividades comerciales y que quede a criterio de cada uno si se cuida o no, ha puesto un escenario en el que no es raro esperar que los casos sean mucho mayores”, explicó Romero.

El doctor Rodrigo Marín reconoce que esto está pasando, pero que no es algo de ahora, sino de siempre, pues nadie puede saber quiénes se enferman si no van a atenderse al hospital.

El epidemiólogo Yayo Vicente recomienda no descuidar los protocolos como el lavado de manos.

En el caso del doctor Vicente, considera que las cosas están mal porque está circulando una variante muy contagiosa.

“Aunque no teníamos datos era claro que el país estaba pasando una ola y esta vez con variantes muchísimo más contagiosas, con la ventaja de que las vacunas y la misma variante generan una enfermedad más benigna a la población en general”, comentó Yayo.

No afloje

El especialista recordó la importancia de que todos, pero en especial quienes están expuestos a una complicación, se sigan cuidando.

“Definitivamente las medidas que habíamos guardado debemos seguirlas aplicando, especialmente los mayores de 65 años, diabéticos, hipertensos, obesos, quienes deben cuidarse mucho más, es decir evitar aglomeraciones, guardar distancia, ponerse la mascarilla bien y que sea de buena calidad, lavado de manos. La epidemia no ha pasado”, agregó el epidemiólogo pensionado.

Los especialistas piden evitar estar metidos en aglomeraciones. (Albert Marín)

Ambos profesionales insistieron en que es clave completar los esquemas de vacunación para evitar complicaciones en caso de enfermarse.

“Estamos en un periodo de circulación de enfermedades respiratorias, que son el pan nuestro de cada día y que no todo es covid. Pero sí tener en cuenta que si uno se enferma de un resfrío es señal de que no se cuidó y que pudo haberse contagiado de covid, porque le falta cuidado, así que debe mejorar los protocolos”, sentenció Vicente.

