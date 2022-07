¿Ya le explicaron qué es Bibble de Barbie y por qué es viral en redes?

Desde que explotaron las redes sociales millones de usuarios en el mundo cambiaron su forma de comunicarse, la simplificaron y se identificaron, entre otras formas, con los ahora muy populares memes, los cuales -en la mayoría de casos- están relacionados con personajes populares de la televisión, el cine o el deporte, entre otros. Recientemente agarró fuerza el nombre Bibble en las redes, ¿pero sabe usted realmente por qué?

La figura de Bibble ha sido perfecta para memes. (Tomado de Internet)

Si usted pasa metido en redes sociales es casi un hecho que ya tiene una buena idea de lo que hablamos porque en Facebook, Twitter, Instagram y hasta Tik Tok, aparece regularmente una tiernísima figura de cara dulce y cuerpito peludo, el cual es parte del mundo de Barbie, la muñeca más famosa del planeta.

Ese peludito es famoso por ser utilizado en diferentes tipos de memes y para que entienda mejor por qué ahora este meme es tan famoso y divertido hay que irse al puro principio de todo.

¿Qué es Bibble de Barbie?

Todavía no se ha explicado mucho sobre su nacimiento, pero sí sabemos que comenzó a aparecer Bibble en el cine como parte de las películas de Barbie Fairytopia.

Hasta memes en movimiento hacen. (Tomado de Internet)

Según estas películas, Bibble es el super fiel y medio torpe amigo de Elina, quien es el personaje principal de las pelis. Bibble apareció por primera vez en el 2005: gordito, peludito, chiquitico y con alitas pequeñas con las que vuela. En color y pelos se parece a una versión pequeñita de Sullivan, el monstruo grandote y tierno de las películas Monsters Inc.

Es el amiguito peludito y dulcito de Barbie Fairytopia. (Tomado de Internet)

Desde la primera peli en el 2005, ya Bibble era un personaje importante porque le ayuda mucho a Elina a derrotar a Laverna, una malvada hada. Como los niños y adultos amaron a Bibble, apareció en otras películas: Mermadia y La magia del arcoíris.

Tiene un par de alas con las que vuela por todos lados. (Tomado de Internet)

El tierno personaje no habla humano ni otros idiomas de hadas u otros seres mágicos del mundo Barbie. Bibble habla una lengua muy particular que para los humanos es como palabras sin sentido, en resumen, lo que hace son sonidos raros.

En América Latina los memes caen a la perfección. (Tomado de Internet)

Ser tan simpático, tiernito y amigable, además de no comunicarse como lo hacen los humanos, al parecer ha sido lo que sirvió para que se convirtiera casi de inmediato en un meme mundial en los cuales su figura se acompaña de todo tipo de frases como “yo no pedí nacer” “wácala” toi dormido” “estoy muerto, no estoy para nadie”, entre otras.

Como no habla humano, se le puede poner cualquier frase. (Tomado de Internet)

Es tan popular en redes que incluso ya hay stickers de Bibble para WhatsApp.