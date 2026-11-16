Diabetes silenciosa: estas señales pueden pasar desapercibidas

La diabetes tipo 2 puede avanzar durante años sin provocar síntomas evidentes. Cuando aparecen molestias, como cansancio, sed o visión borrosa, algunas personas pueden confundirlas con situaciones cotidianas y posponer una consulta.

La expresión “diabetes silenciosa” describe esa evolución poco perceptible, no corresponde a un tipo distinto de la enfermedad. La prediabetes, en la que la glucosa está por encima de lo normal sin alcanzar el rango de diabetes, también puede pasar inadvertida.

Sed constante, cansancio y cambios en la visión

La diabetes tipo 2 puede desarrollarse durante años sin molestias evidentes (Canva /Canva)

Cuando hay demasiada glucosa en la sangre, los riñones trabajan para eliminar el exceso mediante la orina. Esto puede hacer que la persona orine más y sienta sed con mayor frecuencia.

También pueden aparecer hambre persistente y pérdida de peso involuntaria. Por su parte, las alteraciones de los líquidos en los tejidos del ojo pueden provocar visión borrosa.

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Las heridas que tardan en sanar, las infecciones frecuentes y el hormigueo o adormecimiento en manos y pies son otras señales que ameritan valoración. Mayo Clinic también menciona zonas de piel oscurecida, especialmente en el cuello y las axilas, entre los signos asociados con la diabetes tipo 2.

Un examen puede detectarla aunque no haya molestias

Esperar a sentirse mal puede retrasar la detección. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que las pruebas de sangre permiten identificar tanto la prediabetes como la diabetes.

Entre los análisis están la glucosa en ayunas y la hemoglobina glicosilada (A1c). Sus resultados deben ser interpretados por un profesional de salud, quien determinará si es necesario confirmarlos con otra prueba.

La revisión cobra especial importancia cuando existen antecedentes familiares, sobrepeso, hipertensión o poca actividad física.

Mantener una alimentación rica en fibra y realizar actividad física regular pueden ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estas medidas acompañan la atención médica, pero no sustituyen las pruebas de detección.

Valores de referencia para las pruebas de diabetes

Estos son los rangos incluidos por la Asociación Americana de Diabetes: