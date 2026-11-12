Salud

¿Sufre migraña? Estos hábitos podrían ayudarle a reducir las crisis

Hidratación, ejercicio moderado y técnicas de relajación son sus aliados contra los episodios de migraña

Por Hillary Chinchilla Marín

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Las personas con migraña pueden reducir la frecuencia de sus crisis al mantener rutinas saludables e identificar los factores que las desencadenan, según las recomendaciones de Mayo Clinic.

Los horarios de alimentación, el descanso, la hidratación y el manejo del estrés forman parte de las medidas que pueden ayudar. Sin embargo, estos cambios no garantizan que los episodios desaparezcan.

Una de cada siete personas en el mundo sufren migraña. Identificar sus fases y actuar desde los primeros síntomas puede ayudar a reducir la intensidad de los episodios y mejorar la calidad de vida.
Mantener horarios regulares de sueño y alimentación puede ayudar a reducir las crisis de migraña. (Canva/Canva)

Mantener una rutina de sueño y alimentación

Mayo Clinic recomienda comer a horas regulares y evitar saltarse comidas. El ayuno prolongado puede actuar como desencadenante en algunas personas.

El sueño también merece atención: mantener horarios constantes para acostarse y levantarse ayuda a evitar cambios bruscos en el descanso. Dormir demasiado o muy poco puede asociarse con las crisis.

Beber suficiente agua durante el día es otra medida relevante, pues la deshidratación puede favorecer los dolores de cabeza.

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La actividad física regular y las técnicas de relajación también pueden contribuir al manejo de la migraña. Caminar, nadar o andar en bicicleta son opciones, aunque conviene prestar atención si el esfuerzo intenso desencadena dolor.

Un diario puede ayudar a reconocer patrones

1 de cada 7 personas en el mundo padecen migraña, según la Sociedad Española de Neurología (SEN).
Una de cada 7 personas en el mundo padecen migraña, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). (Canva/Canva)

Mayo Clinic aconseja llevar un diario de cefaleas. Registrar cuándo aparece el dolor, qué se comió, cuánto se durmió y qué nivel de estrés había puede facilitar la identificación de patrones.

En la alimentación, MedlinePlus señala posibles desencadenantes como los quesos curados, las carnes procesadas, el chocolate y el vino tinto. Esto no significa que todas las personas deban eliminarlos: lo útil es reconocer si existe una relación con sus propios episodios.

También conviene prestar atención al consumo excesivo de cafeína y alcohol.

Si las crisis son frecuentes, intensas o afectan las actividades cotidianas, corresponde consultar con un médico para valorar un plan de prevención personalizado y determinar si se necesita tratamiento preventivo.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.