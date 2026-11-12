¿Sufre migraña? Estos hábitos podrían ayudarle a reducir las crisis

Las personas con migraña pueden reducir la frecuencia de sus crisis al mantener rutinas saludables e identificar los factores que las desencadenan, según las recomendaciones de Mayo Clinic.

Los horarios de alimentación, el descanso, la hidratación y el manejo del estrés forman parte de las medidas que pueden ayudar. Sin embargo, estos cambios no garantizan que los episodios desaparezcan.

Mantener horarios regulares de sueño y alimentación puede ayudar a reducir las crisis de migraña. (Canva/Canva)

Mantener una rutina de sueño y alimentación

Mayo Clinic recomienda comer a horas regulares y evitar saltarse comidas. El ayuno prolongado puede actuar como desencadenante en algunas personas.

El sueño también merece atención: mantener horarios constantes para acostarse y levantarse ayuda a evitar cambios bruscos en el descanso. Dormir demasiado o muy poco puede asociarse con las crisis.

Beber suficiente agua durante el día es otra medida relevante, pues la deshidratación puede favorecer los dolores de cabeza.

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La actividad física regular y las técnicas de relajación también pueden contribuir al manejo de la migraña. Caminar, nadar o andar en bicicleta son opciones, aunque conviene prestar atención si el esfuerzo intenso desencadena dolor.

Un diario puede ayudar a reconocer patrones

Una de cada 7 personas en el mundo padecen migraña, según la Sociedad Española de Neurología (SEN). (Canva/Canva)

Mayo Clinic aconseja llevar un diario de cefaleas. Registrar cuándo aparece el dolor, qué se comió, cuánto se durmió y qué nivel de estrés había puede facilitar la identificación de patrones.

En la alimentación, MedlinePlus señala posibles desencadenantes como los quesos curados, las carnes procesadas, el chocolate y el vino tinto. Esto no significa que todas las personas deban eliminarlos: lo útil es reconocer si existe una relación con sus propios episodios.

También conviene prestar atención al consumo excesivo de cafeína y alcohol.

Si las crisis son frecuentes, intensas o afectan las actividades cotidianas, corresponde consultar con un médico para valorar un plan de prevención personalizado y determinar si se necesita tratamiento preventivo.