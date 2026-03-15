12 horas de angustia en Jacó: encuentran cuerpo de hombre arrastrado por corriente

Tras más de 12 horas de búsqueda, los equipos de rescate lograron ubicar la mañana de este domingo el cuerpo de un hombre que había desaparecido luego de ser arrastrado por una corriente en playa Jacó.

12 horas de búsqueda permitió encontrar el cuerpo. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja)

La emergencia se registró cerca de las 5:00 p. m. del sábado, cuando la Cruz Roja recibió una alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un accidente acuático ocurrido en Garabito.

Según el reporte inicial, dos hombres fueron arrastrados por una corriente de retorno mientras se encontraban en el mar. Uno de ellos logró salir por sus propios medios, mientras que el segundo desapareció entre las olas.

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El cruzrojista Arturo Castro aseguró que se activó un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas y continuó durante la mañana de este domingo.

Finalmente, durante las labores de rastreo, los rescatistas lograron ubicar el cuerpo del hombre desaparecido gracias a la utilización de un dron.

Ahora las autoridades judiciales se encargan del levantamiento del cuerpo y trasladado hasta la Medicatura Forense.

La corriente de retorno es lujo fuerte y estrecho de agua que se mueve desde la orilla hacia mar adentro. Ocurre cuando el agua que llega con las olas necesita regresar al océano y lo hace concentrándose en un canal que puede arrastrar rápidamente a los nadadores, y una de las principales causas de accidentes acuáticos.