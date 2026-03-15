Violenta madrugada en tranquila comunidad: tres hombres fueron brutalmente atacados y uno lucha por su vida

Una violenta situación ocurrió la madrugada de este domingo en San Pedro de Sarchí, en Alajuela, donde tres adultos resultaron heridos con arma blanca.

Según el reporte de la Cruz Roja la alerta se dio a las 12:21 a.m.

Las autoridades investigan la agresión en que tres hombres fueron heridos en Sarchí. (Alonso Tenorio)

LEA MÁS: Agua hirviendo deja a niña de 4 años en estado crítico y a adolescente herida en Pavas

Al llegar a la escena, los socorristas atendieron a tres hombres con heridas de puñal. Entre las víctimas se encuentra un hombre de 45 años, quien presentaba varias heridas y fue reportado en condición crítica.

LEA MÁS: Tragedia en San Ramón: él es el abuelo que resultó gravemente herido en el atropello donde murió su nieta

Los otros dos pacientes fueron trasladados en condición urgente al hospital.

De momento no han trascendido detalles sobre cómo ocurrió el hecho ni las circunstancias que provocaron el ataque, por lo que corresponderá a las autoridades determinar lo que sucedió.