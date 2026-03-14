Agua hirviendo deja a niña de 4 años en estado crítico y a adolescente herida en Pavas

Una adolescente y una niña resultaron con quemaduras provocadas por agua hirviendo.

La Cruz Roja informó que la alerta fue recibida a las 11:26 a. m., lo que movilizó a los equipos de emergencia hasta el sitio.

Al llegar al lugar, los socorristas atendieron a una adolescente de 16 años y a una niña de 4 años, quienes presentaban quemaduras de consideración.

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Emergencia ocurrió este sábado en Libertad de Pavas. Foto: Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

“La paciente de 16 años está en condición urgente y otra menor de 4 años con quemaduras en un 60%, llevada en condición crítica al Hospital Nacional de Niños”, indicaron desde la Cruz Roja.

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Por el momento, no han trascendido las circunstancias en que ocurrió el incidente, por lo que las autoridades deberán determinarlas.