Video muestra desesperada maniobra de conductor para evitar balacera en Alajuela

Un aterrador momento quedó grabado en video en La Julieta de Río Segundo, en Alajuela, cuando el conductor de un vehículo tuvo que realizar una maniobra desesperada para esquivar una serie de balazos.

Los hechos habrían ocurrido durante la madrugada del viernes 13 de marzo sobre la carretera General Cañas, cuando el tránsito de vehículos era mínimo. Sin embargo, el video trascendió horas después.

En las imágenes se observa cómo un carro negro realiza un giro en U en plena vía, aparentemente para alejarse del lugar donde se escuchaban los disparos.

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Terror en la carretera General Cañas

Un aterrador momento quedó grabado en video en La Julieta de Río Segundo, en Alajuela, cuando el conductor de un vehículo tuvo que realizar una maniobra desesperada para esquivar una serie de balazos. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Durante la maniobra, el conductor estuvo a punto de chocar contra un camión que circulaba por la carretera, cuyo chofer tuvo que pitar para alertar que venía a alta velocidad.

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El conductor terminó conduciendo en contravía, acción con la que logró poner su vida a salvo.

Por el momento se desconocen las circunstancias que mediaron en este violento hecho, así como el motivo de los disparos registrados en esa zona de Río Segundo de Alajuela.