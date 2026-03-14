Confunden a hombre y lo secuestran creyendo que estaba ligado a cargamento de droga

El Poder Judicial informó que este viernes 13 de marzo el Tribunal Penal de Liberia declaró culpables a tres hombres vinculados con el secuestro de una persona que, según la investigación, fue confundida con el verdadero objetivo.

Los jueces declararon a dos hombres de apellidos Obando y Vásquez responsables de los delitos de privación de libertad agravada y peculado, por lo que cada uno fue sentenciado a seis años de prisión.

Los hombres fueron detenidos y sentenciados. (Shutterstock/Shutterstock)

Además, a un hombre de apellido Chéves se le condenó a 15 años de cárcel tras ser declarado responsable del delito de secuestro extorsivo.

Según la acusación, los imputados eran miembros de una banda dedicada a actividades de crimen organizado y tráfico de drogas.

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Las autoridades indicaron que, debido a disputas por la aparente sustracción de un importante cargamento de droga, los sospechosos habrían ideado un plan para secuestrar y dar muerte a una persona.

Para ejecutar el plan, en apariencia, realizaron vigilancias con el fin de ubicar al hombre que buscaban.

Sin embargo, durante el seguimiento habrían identificado por error a un hombre de apellido Rojas, creyendo que se trataba del objetivo del grupo, por suerte, el hombre no resultó herido.

Los hombres deben permanecer en prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.