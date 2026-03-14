Cae sospechoso del brutal asesinato dentro de un gimnasio en Cartago

Un hombre de apellido Calderón fue detenido la tarde de este viernes en Cartago como sospechoso de participar en el homicidio de un hombre de un gimnasio en la misma provincia.

Un hombre fue detenido como sospechoso de participar en el crimen en un gimnasio en Cartago (Cortesía/Cortesía)

La captura se dio en el dique La Mora en un trabajo conjunto entre oficiales de la Fuerza Pública de Costa Rica y agentes del Organismo de Investigación Judicial.

El asesinato ocurrió mientras el hombre entrenaba y el pistolero entró. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

La víctima del ataque era Jeffry Araya, de 34 años, conocido como“Saya“.

El director a.i. del OIJ, Michael Soto, explicó que el hombre sería parte de la investigación que se sigue por este homicidio.

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“Hace aproximadamente una hora, en el sector del dique La Mora en Cartago, en una labor en conjunto con Fuerza Pública y el OIJ, se logra detener a un sujeto de apellido Calderón, mismo que estaríamos, según la investigación, relacionado con un homicidio que ocurrió el 9 de febrero, donde falleció una persona de apellido Araya dentro de un gimnasio, un caso que causó gran conmoción a nivel nacional”, indicó Soto.

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Jeffrey Araya, fue asesinado mientras entrenaba en un gimnasio del centro de Cartago. (Foto: /Foto: cortesía)

Durante el operativo, a Calderón le decomisaron dos armas de fuego, las cuales serán analizadas por los investigadores para determinar si fueron utilizadas en el crimen.

Además, según las pesquisas, el detenido habría sido quien conducía la motocicleta utilizada en el ataque.

Según el OIJ, el homicidio estaría vinculado a disputas territoriales entre grupos criminales en la provincia de Cartago.

Las autoridades sospechan que el detenido formaría parte del grupo conocido como Los Marujas, organización que, según la investigación, estaría relacionada con el asesinato del hombre de apellido Araya.