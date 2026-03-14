Tragedia en San Ramón: él es el abuelo que resultó gravemente herido en el atropello donde murió su nieta

Un hombre de apellido Ramírez, de 70 años, el abuelito de la pequeña niña que murió atropellada en San Ramón, Alajuela, caminaba junto a su nieta cuando ocurrió la tragedia.

Así lo explicaron en la oficina de prensa del OIJ, señalaron que a la orilla de la carretera había un camión detenido y el abuelito y la niña intentaron cruzar la calle cuando ocurrió la tragedia.

“Al parecer había un camión detenido y cuando el adulto y la niña intentaron cruzar la vía presuntamente ambos fueron atropellados”, dijeron en la oficina de prensa judicial.

Al conductor le realizaron la alcoholemia y el resultado dio negativo.

La Cruz Roja señaló que de acuerdo con el reporte preliminar, dos camiones colisionaron frente al cementerio de la localidad y, tras el impacto, la situación derivó en un atropello que terminó cobrando la vida de la pequeña.

En el sitio también resultó gravemente afectado un adulto mayor de aproximadamente 70 años, quien se encontraba junto a la niña y quedó prensado debajo de uno de los camiones.

(Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

Equipos de rescate lograron liberarlo y posteriormente fue trasladado en condición crítica al hospital de San Ramón.

Para atender la emergencia, la Cruz Roja movilizó una unidad de rescate y dos ambulancias, una de soporte avanzado y otra de soporte básico, con personal especializado que trabajó en el lugar.

Esta tragedia fue reportada a las 10:25 a. m. una unidad de Bomberos que pasaba por el sitio encontró el atropello y de inmediato dio ayuda.

Solicitaron ayuda a la Cruz Roja quienes confirmaron que la niña ya no presentaba signos vitales.

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(Bomberos de Costa R/Cortesía)

“Se atiende una colisión de dos vehículos tipo camión, reportan menor de tres años sin signos vitales en escena. Otro paciente es un hombre adulto prensado debajo de uno de los camiones”, indicaron desde la Cruz Roja.

Las circunstancias en que ocurrió el choque siguen bajo investigación de las autoridades.