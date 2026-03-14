Madrugada trágica: motociclista pierde la vida tras derrape en Heredia

Un fatal accidente cobró la vida de un motociclista que perdió la vida la madrugada de este sábado 14 de marzo en Barreal de Heredia.

La alerta fue recibida por la Cruz Roja a las 3:01 a. m., luego de que se reportara un derrape de motocicleta en esa zona.

Según informaron los socorristas, el conductor colisionó contra una baranda tras perder el control del vehículo.

“Se reporta derrape de motocicleta. El paciente colisiona contra una baranda, se declara sin signos vitales”, indicaron desde la Cruz Roja.

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Accidente ocurrió durante la madrugada de este sábado en Barreal de Heredia. Foto: Ilustrativa (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que el fallecido es un hombre de apellido Rodríguez, de 36 años.

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De acuerdo con las primeras versiones de los agentes judiciales, el motociclista habría perdido el control del vehículo al tomar una curva, lo que provocó el accidente.

El caso permanece bajo investigación para determinar con exactitud las circunstancias en que ocurrió el hecho.