Captura por asesinato en gimnasio dejó al descubierto algo que ponía en peligro a muchas personas

La captura del principal sospechoso de un violento homicidio ocurrido dentro de un gimnasio en Cartago no fue el único resultado del operativo realizado por las autoridades, ya que durante la intervención también se realizó un importante decomiso de artículos sumamente peligrosos que podían poner en riesgo la vida de otras personas.

Durante las diligencias, los oficiales lograron decomisar dos armas de fuego de 9 milímetros y tres cargadores llenos de munición de 9 milímetros, que podían ser usados para acabar la vida de otras personas.

Estos serán analizados para determinar si los han usado en otros hechos violentos.

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Un hombre fue detenido como sospechoso de participar en el crimen en un gimnasio en Cartago (OIJ/Cortesía)

El operativo se llevó a cabo en el dique La Mora, en Cartago, donde las autoridades detuvieron a un sujeto de apellido Calderón, quien figura como sospechoso de participar en el homicidio ocurrido la noche del 9 de febrero.

Ese día fue asesinado Jeffrey Araya, quien se encontraba ejercitándose dentro de un gimnasio cuando ocurrió el ataque.

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De acuerdo con Erick Calderón, jefe de la Fuerza Pública de Cartago, en el operativo participaron oficiales de la Fuerza Pública, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO), la Unidad Canina y la Policía Municipal de Cartago.

Además, los cuerpos policiales también decomisaron 2.700 dosis de droga, entre ellas crack, cocaína y marihuana, así como ¢400.000 en moneda pequeña, dinero que se presume sería producto de la venta de drogas.