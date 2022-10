13 personas detenidas por tratar de tomar delegación de Orotina en protesta por muerte de joven

(Video) Protesta por muerte de joven en delegación dejó 13 detenidos en Orotina

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó la mañana de este martes 11 de octubre que 13 personas fueron detenidas cuando se manifestaban por la muerte de un joven ocurrida el jueves en la delegación policial de ese cantón.

“Varias personas iniciaron con ingesta de alcohol y llegaron a manifestarse frente a la delegación policial; ya ahí en el sitio, se tornaron violentos e intentaron tomar la delegación a la fuerza. La violencia de dichas personas les llevó a arrancar el portón de la delegación y tiraron piedras, asimismo, golpearon a tres oficiales por lo que la Policía intervino y detiene a 13 personas que serán pasadas por la comisión de diversos delitos como agresión, lesiones, daños, alteración al orden público”, indicó la Policía.

El fallecido es Jurgen Pérez de 28 años, quien fue detenido la semana pasada y llevado a la delegación, en ese sitio la policía reportó que se desmayó y falleció.

Las causas de la muerte están en investigación.

Una prima del joven, publicó en su cuenta de Facebook que Pérez fue víctima de agresión.

“Mi primo fue asesinado brutalmente a golpes por los oficiales de Fuerza Pública de Orotina en celdas después de ser detenido por no portar su cédula mientras andaba de fiesta por su cumpleaños, por favor gente ayúdenme a compartir este post. La muerte de Jurguen no puede quedar impune, el deber de ellos es proteger al ciudadano, no perder el juicio y matar sin ninguna justificación”, posteó la joven.