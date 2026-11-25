Un hombre que fue mordido por una serpiente en la comunidad de Agil, en Chirripó, tuvo que ser rescatado en un operativo que se extendió durante 20 horas y que requirió la participación de 10 cruzrojistas.

Un hombre fue rescatado luego de ser mordido por una serpiente (Cruz Roja/Cortesía)

Daniel Umaña, rescatista de la Cruz Roja, explicó que el paciente fue atendido en una zona de difícil acceso. Durante el rescate los cruzrojistas también recibieron ayuda de la brigada de emergencias de la comunidad de Grano de Oro.

La Cruz Roja movilizó un vehículo de primera intervención, una ambulancia de soporte básico, una de soporte avanzado y un vehículo de operaciones.

Como parte de la atención, por primera vez se administró suero antiofídico durante una incursión en esa región, según informó la institución.

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Debido a las condiciones del terreno y la dificultad para trasladar al paciente, se coordinó su evacuación en helicóptero hacia el Hospital William Allen, donde fue ingresado en condición grave.

Umaña explicó que, una vez que lograron evacuar al paciente, los rescatistas tuvieron que caminar aproximadamente 16 kilómetros para salir de la zona y regresar al puesto de mando.

La emergencia representó un importante desafío para los equipos de socorro.