Un hijo del extraditado Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, murió la tarde de este martes 24 de noviembre en el hospital Calderón Guardia, en San José.

Se trata de Kishner López Bryan, de 32 años, quien no figuraba en ninguna causa penal ni tampoco estaba implicado en el caso conocido como “Riverside”.

Uno de los hijos de Pecho de Rata falleció este martes. (Ministerio Público/OIJ/Capturas de videos)

El fallecimiento de López se habría producido por causas naturales, pues estaba a la espera de un procedimiento médico que, al parecer, no llegó a realizarse a tiempo.

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Tras confirmarse su muerte, varios oficiales de la Fuerza Pública se desplazaron al centro médico y mantienen custodiado el sitio.

De momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.