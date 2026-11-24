Un adolescente de 17 años falleció la tarde de este martes luego de verse involucrado en una colisión entre motocicletas ocurrida en La Unión de Guatuso, en la Zona Norte.

Un joven falleció en un accidente de dos motocicletas. Foto: Ilustrativa (cruz /captura)

En el accidente también resultó herido otro menor, de 16 años, quien sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado por socorristas de la Cruz Roja hasta la clínica local para recibir atención médica.

Los cruzrojistas atendieron la emergencia y, tras valorar al joven de 17 años, confirmaron que ya no presentaba signos vitales, por lo que lo declararon fallecido en el sitio.

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De momento, se desconocen las causas que provocaron la colisión y las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentran realizando el levantamiento del cuerpo.

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