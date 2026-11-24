Erick Montes Céspedes, de 47 años, vivió un momento muy especial junto a su hijo de 17 años la noche del sábado, cuando ambos compartieron una cena en compañía de la novia del muchacho.

Sin embargo, en cuestión de pocos segundos, la alegría se transformó en tristeza, pues el mismo lugar donde habían disfrutado de ese momento familiar terminó convertido en escenario de un indignante crimen que le arrebató la vida a Erick.

Montes fue víctima colateral de un ataque cometido por dos sicarios que viajaban en motocicleta. Los gatilleros también asesinaron a un hombre de apellido González, de 40 años, e hirieron a dos niñas, de 2 y 9 años, quienes fueron trasladadas a un centro médico.

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El crimen ocurrió a eso de las 10:20 p.m. del pasado sábado en Naranjo de Laurel, en Corredores, frente a la venta de pollo donde Erick y sus seres queridos estuvieron comiendo.

Erick era padre de un muchacho de 17 años y una jovencita de 14. Foto cortesía. (Cortesía/Erick era padre de un muchacho de 17 años y una jovencita de 14. Foto cortesía.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue el que dio a conocer que Montes sería una víctima colateral de ese hecho.

Última cena juntos

En entrevista con La Teja, Yendry Montes, hermana de Erick, contó que ese día la esposa y la hija de 14 años de su hermano se encontraban en San José; por ese motivo decidió ir con su hijo y la novia de este a comer pollo.

“Él y el hijo pasaron a comer pollito a ese lugar, donde ya otras veces habían pasado. Después de cenar un amigo le iba a prestar un carrito, para que mi hermano fuera a Río Claro a recoger a la esposa, a la hija y a mi mamá, que había llegado a Río Claro a visitar a un hermano de nosotros”.

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Erick, quien tenía un taller de soldadura y un lavacar en Naranjo de Laurel, fue a cenar a ese sitio con sus seres queridos y pocos minutos después ocurrió la tragedia.

“Él pasó a cenar ahí, había fiestas y de todo, pero se dio la mala coincidencia de que la persona hacia la que iban dirigidas las balas estaba cerca de él, en ese mismo lugar.

Ambos hombres murieron frente a la venta de pollo. Foto Redes. (Redes/Ambos hombres murieron frente a la venta de pollo. Foto Redes.)

“En la lluvia de disparos, mi hermanito fue impactado por una sola bala en su cabeza, una sola bala, que se lo llevó”.

Primero en encontrarlo

Yendry contó que su sobrino y la novia se fueron del sitio minutos antes de que ocurriera la tragedia, pero al escuchar el estruendo de los disparos se devolvieron para ver qué había pasado.

“Mi sobrino se había ido con la novia cinco minutos antes, pero él escuchó algo y se devolvió; me dijo que cuando llegó encontró a su papito en el suelo. En ese momento mi sobrino quedó en shock”.

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Según Montes, entre su sobrino y la novia dieron aviso de lo que había ocurrido; a la primera que llamaron fue a la esposa de Erick.

“Mi cuñada, una vez que supo la noticia, llamó a mi hermano menor y posteriormente mi hermano me llamó a mí; nosotros estábamos desesperados por mi mamá, por cómo iba a recibir la noticia”.

Bueno y trabajador

El indignante crimen que cobró la vida de Erick no solo ha causado dolor en su familia, sino en toda la comunidad de Naranjo de Laurel, pues Montes era muy conocido y apreciado.

Eric Montes fue la víctima inocente del ataque en Corredores. Foto Redes. (Redes/Eric Montes fue la víctima inocente del ataque en Corredores. Foto Redes.)

“No es porque sea mi hermano, pero él era muy amado acá, por su personalidad, porque siempre pasaba muy pendiente de sus amigos y de su familia.

“Estamos muy contentos por tantas muestras de cariño, porque siempre fue una persona muy amigable, muy trabajadora; un padre muy responsable, un hermano supercariñoso y un hijo superagradecido con su mamita”, dijo su hermana.

Yendry contó que una de las cosas que más les duele es que ese día en que ocurrieron los hechos su mamá se quedó esperando el abrazo y el beso de Erick, pues tenía mucho tiempo sin verlo.

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Anhelan justicia

En este momento, lo único que pide la familia de Erick es que se haga justicia por su muerte, aunque temen que el caso quede impune, pues se habla de que los asesinos podrían haber cruzado la frontera tras lo sucedido.

“Nadie puede decir que mi hermano en algún momento anduvo en malos pasos ni en vicios; siempre fue muy honrado y trabajador”.

La familia de Erick aún necesita ayuda para hacerle frente a los gastos de sus honras fúnebres, por lo que si usted desea colaborar con ellos puede hacerlo por medio de Sinpe Móvil al número 8954-9368, a nombre de Yendry Montes.