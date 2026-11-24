Una niña presenció con horror cómo dos sicarios ingresaron a la sala de la casa donde se encontraba para asesinar a balazos a un hombre que intentó defenderse utilizando una escopeta.

Esa es la versión preliminar que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación al crimen ocurrido a eso de las 7 p.m. de este lunes en el barrio El Carmen Sur, en Pocora de Guácimo, Limón.

La Policía Judicial identificó a la víctima del ataque como un hombre apellidado Zúñiga, de 30 años, quien murió a consecuencia de disparos que recibió en la cabeza, el pecho y la espalda.

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Según la información preliminar que maneja el OIJ, los hechos se dieron cuando Zúñiga se encontraba en la sala de la casa junto con su pareja y la niña. De momento, no se ha dado a conocer qué relación había entre la menor y el ahora fallecido.

“En un momento dado al inmueble ingresaron dos sujetos caminando, ya que la puerta estaba abierta, y uno de ellos accionó un arma de fuego, impactando a Zúñiga en una ocasión”, indicó el OIJ.

Zúñiga murió en la sala de la casa. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

Zúñiga sobrevivió a ese disparo y, en apariencia, intentó tomar una escopeta para defenderse, pero fue ahí cuando los sicarios desataron una lluvia de disparos en su contra, acabando con su vida.

Pese a la balacera desatada por los sujetos, la mujer y la niña, afortunadamente, resultaron ilesas.

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Las autoridades informaron que los sospechosos se llevaron la escopeta, un bolso y teléfonos celulares de los ofendidos, aunque estos últimos fueron hallados posteriormente abandonados en vía pública.

De momento, se desconoce si el homicidio de Zúñiga tendría que ver con un asalto u otro tipo de situación.