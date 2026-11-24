Un hombre fue asesinado de varios impactos de bala la noche de este lunes 23 de noviembre en Higuito de Desamparados, San José.

El violento hecho fue reportado a las 9:58 p. m. en calle Valverde, en los vestidores de una cancha de fútbol cinco, donde los rescatistas encontraron a la víctima con heridas de bala en varias partes del cuerpo.

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El hombre recibió impactos de bala en la cabeza, el abdomen, los brazos y las piernas. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

“Se atiende a un hombre adulto con impactos por arma de fuego en la cabeza, el abdomen, los brazos y las piernas, es abordado sin signos vitales”, indicaron en la Cruz Roja.

De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en el homicidio y la identidad de la víctima.