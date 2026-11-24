Una funcionaria judicial que trabajaba en la Fiscalía de Los Chiles, en la zona norte del país, figura entre las 12 personas sospechosas de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que enviaba cargamentos de estupefacientes hacia Nicaragua.

La mujer fue detenida por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante una serie de allanamientos realizados la mañana de este martes 24 de noviembre en diferentes puntos del país, como parte del denominado Caso Norte.

Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, explicó que la funcionaria se desempeñaba como técnica judicial y, presuntamente, aprovechaba su puesto para obtener información privilegiada de las investigaciones y alertar a los sospechosos sobre posibles movimientos de las autoridades.

“También es importante indicar que estamos deteniendo a una técnica judicial que elabora aquí en la Fiscalía de Los Chiles por presuntamente dar información sobre los casos que algunas de estas personas tenían en su contra, así como de alertar sobre posibles movimientos a niveles internos”, explicó Muñoz.

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Entre los detenidos figura una funcionaria judicial que habría tenido un papel clave desde la Fiscalía. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Según el jerarca, debido a sus funciones administrativas, la sospechosa tenía acceso a expedientes y podía consultar información relacionada con investigaciones de la Policía Judicial, la Fuerza Pública y la Policía de Control de Drogas (PCD).

La investigación que permitió desarticular esta presunta estructura comenzó en el 2021, cuando las autoridades recibieron información sobre un grupo que operaba en Los Chiles y que, aparentemente, traficaba drogas hacia Nicaragua, además de estar involucrado en otras actividades criminales.

Así movilizaban la droga hasta Nicaragua

Muñoz detalló que la organización tenía una estructura que operaba tanto en la zona sur como en la zona norte del país.

La investigación permitió establecer que el supuesto líder era un hombre de apellido Gómez, de nacionalidad nicaragüense y radicado en Costa Rica, quien presuntamente controlaba el ingreso de drogas al territorio nacional desde Cartago.

Una vez que recibían los cargamentos en el sur, los integrantes de la organización los trasladaban en vehículos hasta Los Chiles, utilizando una ruta que atravesaba el territorio nacional.

Al llegar a la zona norte, la droga era movilizada principalmente por medio de personas conocidas como “mulas”, quienes se encargaban de cruzar la carga por la frontera terrestre hacia Nicaragua.

Cada una de estas personas transportaba entre ocho y diez kilos de droga, según explicó el subdirector del OIJ.

Las autoridades también investigan otras actividades criminales que presuntamente realizaba esta organización.