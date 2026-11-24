El gobierno de Estados Unidos ya envió la solicitud formal de extradición de Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam, quien fue detenido en Costa Rica.

La acusación en su contra fue presentada en agosto pasado y ahora el expediente de extradición ya fue incorporado al proceso que se tramita en Costa Rica.

Guobin Tam Zhang, también conocido como Juan Carlos Tam Cheong, de 54 años, de origen chino y nacionalizado costarricense, requerido por Estados Unidos para enfrentar un proceso de extradición. Foto: Ministerio de Justicia (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

Tam Zhang es requerido por las autoridades del Distrito Central de Florida.

La información fue confirmada por su abogado, Moisés Chinchilla, a Expediente.

Dicha documentación ahora deberá ser revisada.

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Tam Zhang, quien es nacionalizado costarricense, ha sido señalado como uno de los principales lavadores de dinero vinculados al narcotráfico en Costa Rica.

Su nombre también ha generado atención por su presencia en fotografías y actividades junto a figuras del Partido Pueblo Soberano.

Además, habría participado en eventos del entonces presidente Rodrigo Chaves y actividades relacionadas con la campaña electoral de la actual presidenta, Laura Fernández.

Con la incorporación de la solicitud estadounidense, el proceso de extradición entra en una nueva etapa, en la que la defensa podrá estudiar la documentación y plantear lo que considere correspondiente ante las autoridades judiciales costarricenses.