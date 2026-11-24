Un accidente de tránsito ocurrido este lunes 23 de noviembre en San Jerónimo de Orotina terminó con el hallazgo de un cargamento de aproximadamente 412 kilos de aparente cocaína.

Decomiso de droga en Orotina después de choque (Organismo de Investigación Judicial /Cortesía)

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el incidente fue reportado cuando en apariencia un vehículo chocó contra otro.

Por razones que se investigan, después del choque, los ocupantes de ambos carros permanecieron en el sitio. Esta situación quedó registrada en cámaras de seguridad.

Cuando los agentes judiciales llegaron y realizaron la inspección de los vehículos, descubrieron que en uno de ellos se transportaba droga tipo cocaína.

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En total, las autoridades contabilizaron aproximadamente 412 kilogramos de aparente cocaína, por lo que procedieron con el decomiso del cargamento.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, identificar a las personas que viajaban en los vehículos y determinar la procedencia de la droga.