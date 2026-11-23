Tres personas sospechosas de intentar matar a hombre de 74 años fueron detenidas este lunes 23 de noviembre, durante tres allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Pococí y Guácimo.

Uno de los sospechoso de una tentativa de homicidio contra un adulto mayor fue detenido (Cortesía/Cortesía)

Los detenidos son una mujer de apellido Obregón, de 62 años, y dos hombres de apellidos Murillo, de 27 años, y Esquivel, de 42 años. Los tres figuran como sospechosos del delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Hernández, de 74 años.

Según la información del OIJ, los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre en la vivienda de señor, ubicada en barrio San Martín, en Jiménez de Pococí.

Al parecer, la mujer tuvo una discusión con Hernández dentro de la casa. Posteriormente, salió de la propiedad y, supuestamente, llamó a los otros dos sospechosos.

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Minutos después, los hombres llegaron al lugar, ingresado a la vivienda y agredieron en varias ocasiones al adulto mayor. Presuntamente, también le causaron varias heridas con un arma blanca.

Tras conocer lo ocurrido, los investigadores iniciaron diferentes y como resultado de esas pesquisas, lograron identificar a los tres sospechosos.

Los tres detenidos serán presentados ante el Ministerio Público, donde les tomaron la declaración y se definirá que medidas cautelares solicita la fiscalía en su contra.