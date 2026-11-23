La joven estadounidense de 24 años que fue encontrada fallecida dentro de una vivienda en un condominio La Guácima de Alajuela presentaba varios golpes y quemaduras en el cuerpo, según los primeros detalles revelados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La víctima era de apellido López y fue localizada la mañana de este lunes 23 de noviembre.

Según la información judicial, el reporte se recibió cerca del mediodía, cuando un oficial de seguridad del condominio donde ella residía llegó hasta la vivienda y, en apariencia, la encontró fallecida.

La muerte de la mujer es investigada, un hombre está detenido. (Silvia Coto)

Tras recibir la alerta, los agentes judiciales se presentaron en el lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para practicarle la autopsia y determinar con exactitud las causas de muerte.

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Uno de los detalles que llamó la atención de los investigadores es que, de manera preliminar, el cuerpo presentaba varios golpes y quemaduras. Estas lesiones serán analizadas como parte de los estudios forenses.

Además, el OIJ confirmó que un hombre de apellido Smith, también de nacionalidad estadounidense, fue detenido en relación con este caso y será presentado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

La investigación continúa para esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda y las circunstancias en las que murió la joven.