El misterio rodea un caso atendido por la Cruz Roja la mañana de este lunes, luego de que los paramédicos encontraron a una muchacha sin vida dentro de una vivienda y con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Lo que más llama la atención es que, en apariencia, el caso no fue manejado como un incendio, pues ni siquiera se solicitó la intervención del Cuerpo de Bomberos.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, la alerta ingresó a eso de las 11:14 a.m., indicando que la situación tenía lugar en una casa en La Guácima de Alajuela.

De momento no ha trascendido la identidad de la muchacha fallecida. Foto: Archivo (IStock)

“Durante la mañana de este lunes, la Cruz Roja fue despachada al sector de La Guácima, en Alajuela, tras recibir el reporte de una mujer que, en apariencia, se encontraba sin signos vitales dentro de una vivienda.

“A nuestra llegada, el personal de atención prehospitalaria abordó a una mujer de aproximadamente 20 años, quien presentaba aparentes quemaduras en su cuerpo y no tenía signos vitales”.

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Tras confirmar la muerte de la muchacha, la Cruz Roja entregó la escena a las autoridades policiales para la respectiva custodia del lugar y el levantamiento del cuerpo.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la joven ni las circunstancias que habrían mediado en su fallecimiento.