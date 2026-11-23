Eric Montes Céspedes, de 47 años, fue el hombre inocente asesinado a balazos junto a otro sujeto la noche del sábado, en las afueras de una venta de pollo en Laurel de Corredores.

Así lo confirmó un familiar del fallecido, de apellido Vargas, por medio de una publicación que hizo en su perfil de Facebook para despedirse de su ser querido.

“Que Dios te tenga en sus brazos, mi primo del alma. Buenos recuerdos de travesías y travesuras de chamacos, anécdotas excelentes, que llevaré en mi corazón eternamente. Hasta pronto, pinino”, publicó Vargas.

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Eric Montes fue la víctima inocente del ataque en Corredores. Foto Redes. (Redes/Eric Montes fue la víctima inocente del ataque en Corredores. Foto Redes.)

En ese mismo ataque falleció un hombre apellidado González, de 40 años, y dos niñas de 2 y 9 años resultaron heridas de gravedad, por lo que fueron llevadas a centros médicos. Hasta este momento se desconoce si las menores son familiares de alguno de los fallecidos.

El doble homicidio ocurrió en horas de la noche en la comunidad de Naranjo de Laurel, en Corredores, zona sur del país.

Según la Policía Judicial, el ataque fue cometido por dos sujetos en motocicleta que pasaron disparando por el lugar.

“Producto del ataque, González recibió al menos siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo; mientras que Montes recibió un disparo en la cabeza. En apariencia, este último sería una víctima colateral del hecho”, informó el OIJ.

Ambos hombres murieron frente a la venta de pollo. Foto Redes. (Redes/Ambos hombres murieron frente a la venta de pollo. Foto Redes.)

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A consecuencia del violento ataque, ambos hombres fallecieron, mientras que dos menores de edad que se encontraban ahí también fueron alcanzados por los disparos.

“Además, resultaron heridas dos menores de edad: una niña de dos años, que recibió un impacto en la escápula derecha, y otra menor de nueve años, que recibió un impacto de bala en el codo derecho.

“Las menores fueron llevadas por personal de Cruz Roja al Hospital de Ciudad Neily; posteriormente la menor de dos años fue trasladada al Hospital Nacional de Niños”.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del crimen.