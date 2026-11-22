El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló un nuevo detalle que cambia por completo el panorama del doble homicidio en el que dos niñas también resultaron heridas durante una balacera.

En ese hecho ocurrido la noche de este sábado en la comunidad de Naranjo de Laurel, en Corredores, fallecieron dos hombres y, según la Policía Judicial, uno de ellos sería, en apariencia, una víctima colateral.

El OIJ identificó a los ahora fallecidos como dos hombres de apellidos González, de 40 años, y Montes, de 47. Este último habría sido una víctima inocente del ataque perpetrado por dos sicarios.

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“Producto del ataque, González recibió al menos siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo; mientras que Montes recibió un disparo en la cabeza. En apariencia, este último sería una víctima colateral del hecho”, informó el OIJ.

Según la información que manejan las autoridades, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:20 p.m. de este sábado en las afueras de una venta de pollo en Naranjo de Laurel.

Ambos hombres murieron frente a la venta de pollo. Foto Redes. (Redes/Ambos hombres murieron frente a la venta de pollo. Foto Redes.)

De acuerdo con el informe preliminar, ambos se encontraban en la vía pública, a las afueras de un local comercial, cuando, en apariencia, dos sujetos que viajaban en una motocicleta pasaron por el lugar y, por razones que se investigan, habrían disparado en reiteradas ocasiones contra las víctimas.

A consecuencia del violento ataque, ambos hombres fallecieron, mientras que dos menores de edad que se encontraban ahí también fueron alcanzados por los disparos.

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“Además, resultaron heridas dos menores de edad: una niña de dos años, que recibió un impacto en la escápula derecha, y otra menor de nueve años, que recibió un impacto de bala en el codo derecho.

“Las menores fueron llevadas por personal de Cruz Roja al Hospital de Ciudad Neilly; posteriormente la menor de dos años fue trasladada al Hospital Nacional de Niños”.

La Teja consultó al OIJ si las niñas tenían relación familiar con alguno de los ahora fallecidos, pero solo indicó que se está corroborando como parte de la investigación.

De momento, tampoco se ha determinado cuál sería el móvil detrás de este ataque.