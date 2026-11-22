Una aterradora balacera ocurrida la noche de este sábado dejó un trágico y sangriento escenario, pues dos hombres perdieron la vida y dos menores tuvieron que ser llevados de emergencia a un centro médico.

El caso fue dado a conocer por la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron alrededor de las 10:26 p.m. en el sector de Laurel de Corredores, en la zona sur del país.

LEA MÁS: Estas son las identidades de los hermanos que murieron en accidente en avenida Segunda

De acuerdo con la Benemérita, el comité local de la zona recibió la alerta sobre una balacera en la que varias personas resultaron heridas, por lo que despachó al sitio personal paramédico en una ambulancia de soporte básico.

Ambos hombres murieron en la escena del ataque. Foto Archivo.

“La Cruz Roja Costarricense atendió a cuatro personas heridas por arma de fuego. Dos fueron declaradas sin signos vitales en el lugar, mientras que dos menores de edad fueron trasladados en condición crítica y urgente al Hospital de Ciudad Neily”, detalló la Benemérita.

En redes sociales circula una impactante fotografía que muestra la sangrienta escena del crimen. En dicha imagen se observa cómo los cuerpos de ambos hombres quedaron uno al lado del otro, al frente de una especie de negocio que estaba con las cortinas metálicas cerradas.

LEA MÁS: Aparatoso vuelco de microbús en ruta 32 deja dos menores heridos

En su reporte, la Cruz Roja no brindó mayores detalles sobre los menores trasladados, por lo que se desconoce qué clase de heridas presentaban. Extraoficialmente trascendió que, en apariencia, uno de ellos sería una niña.

Se espera que en las próximas horas el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brinde mayores detalles sobre este doble homicidio.