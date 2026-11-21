La vida de una familia cambió para siempre la madrugada de este sábado, luego de que dos hermanos perdieran la vida en un violento accidente de tránsito en avenida Segunda, frente al edificio de Caja de Ande, en San José.

Ellos fueron identificados como José Andrés Arce Brenes, de 27 años, y su hermano Sebastián Arce Brenes, de 25 años. Ambos oriundos de Cebadilla de Turrúcares y eran hijos de un pastor de esa comunidad.

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José Andrés Arce Brenes, de 27 años, y su hermano Sebastián Arce Brenes, de 25 años, hermanos fallecidos en trágico accidente frente a edificio de la Caja de Ande en Avenida Segunda, San José, el 21 de noviembre del 2026. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En apariencia, José Andrés estaba viviendo en Santo Domingo de Heredia, mientras que Sebastián tenía una particular conexión con la música y la naturaleza.

Así lo reflejan algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde compartía su gusto por los paisajes naturales y la música. En apariencia, de vez en cuando también se dedicaba a trabajar como DJ.

Los dos hermanos viajaban juntos en un carro cuando ocurrió el accidente, a eso de las 4:09 a. m.

Los hermanos murieron dentro del carro frente a Caja de Ande en San José, el 21 de noviembre del 2026. Foto: ANI (ANI/ANI)

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el carro en el que iban chocó contra otro vehículo que circulaba en el mismo sentido.

Tras la colisión, el vehículo de los hermanos terminó impactando contra un poste. Ambos murieron en el sitio.

Un tercer hombre que viajaba con ellos sobrevivió y fue trasladado a un centro médico en San José. No ha trascendido la identidad del sobreviviente y el parentesco.

Al conductor del otro vehículo involucrado le realizaron una prueba de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo.

Los cuerpos de José Andrés y Sebastián fueron trasladados a la Morgue Judicial para que se les practicara la autopsia.

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el accidente que terminó con la vida de los dos hermanos y dejó a sus seres queridos enfrentando una pérdida doble.