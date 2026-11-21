Una familia recibió un golpe devastador la madrugada de este sábado, luego de que dos hermanos perdieron la vida en un brutal accidente de tránsito ocurrido frente al edificio de Caja de Ande, en la avenida segunda, en el centro de San José.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades con el apellido Arce, de 25 y 27 años, quienes viajaban juntos en un carro cuando ocurrió el accidente.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, según la versión preliminar, los hermanos viajaban en un automóvil cuando, por razones que todavía se investigan, chocaron contra otro vehículo que circulaba en el mismo sentido.

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Dos hermanos viajaban juntos cuando un accidente en pleno San José terminó arrebatándoles la vida. (Redes Sociales/Suministrada)

Producto del impacto, el carro en el que iban los hermanos salió proyectado y chocó contra un poste. Ambos murieron en el sitio.

En el vehículo también viajaba un tercer hombre, quien sobrevivió al accidente y fue trasladado a un centro médico en San José.

El choque fue reportado a las 4:09 a. m. de este sábado. La escena dejó uno de los vehículos completamente destruido y obligó a mantener cerrado el paso por ese sector.

Dos hermanos murieron en violento accidente frente a Caja de Ande en San José, el 21 de noviembre del 2026. Foto: ANI (ANI/ANI)

Al conductor del otro carro involucrado le realizaron la prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

Los cuerpos de los hermanos Arce fueron trasladados a la Morgue Judicial donde se les realizarán las autopsias correspondientes.

El caso continúa bajo investigación para determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente que acabó con la vida de los dos hermanos y dejó a una familia enfrentando una dolorosa pérdida.