Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado 21 de noviembre en el centro de San José dejó a dos personas fallecidas y a un hombre gravemente herido, quien fue trasladado de urgencia a un centro médico.

La emergencia fue reportada a las 4:09 a. m. y ocurrió específicamente sobre avenida Segunda, frente al edificio de Caja de Ande.

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Dos personas murieron en violento accidente frente a Caja de Ande en San José, el 21 de noviembre del 2026. Foto: ANI (ANI/ANI)

Los bomberos atendieron la escena y confirmaron que, además de las dos víctimas mortales, un hombre fue trasladado en condición crítica y otras dos personas fueron valoradas, pero no requirieron traslado a un hospital.

“Dos pacientes fallecidos, un hombre trasladado en categoría roja a un centro médico y dos ambulatorios”, detallaron los rescatistas.

Uno de los vehículos involucrados quedó completamente destruido debido al fuerte impacto.

Las autoridades mantienen cerrado el paso por el lugar mientras atienden la emergencia y realizan las diligencias correspondientes.