Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este sábado 21 de noviembre en el centro de San José dejó a dos personas fallecidas y a un hombre gravemente herido, quien fue trasladado de urgencia a un centro médico.
La emergencia fue reportada a las 4:09 a. m. y ocurrió específicamente sobre avenida Segunda, frente al edificio de Caja de Ande.
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Los bomberos atendieron la escena y confirmaron que, además de las dos víctimas mortales, un hombre fue trasladado en condición crítica y otras dos personas fueron valoradas, pero no requirieron traslado a un hospital.
“Dos pacientes fallecidos, un hombre trasladado en categoría roja a un centro médico y dos ambulatorios”, detallaron los rescatistas.
Uno de los vehículos involucrados quedó completamente destruido debido al fuerte impacto.
Las autoridades mantienen cerrado el paso por el lugar mientras atienden la emergencia y realizan las diligencias correspondientes.