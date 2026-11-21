Yorjanni Calvo Cubillo fue visto por última vez el 16 de noviembre en Guanacaste; su desaparición fue reportada este viernes.

Yorjanni Calvo Cubillo (cortesía/Cortesía)

La Subdelegación Regional de La Fortuna del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Yorjanni Calvo Cubillo, de 24 años, quien fue visto por última vez el pasado 16 de noviembre en Nosara, Nicoya, Guanacaste.

Según informó el OIJ, la desaparición del joven fue reportada este viernes 20 de noviembre.

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Las autoridades indicaron que se desconoce cómo vestía al momento de su desaparición, por lo que solicitan a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrarlo comunicarse con la línea confidencial 800-8000-645 del OIJ.