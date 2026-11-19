Un privado de libertad de apellido Acevedo, de 36 años, murió la madrugada de este jueves 19 de noviembre, luego de sufrir una agresión dentro del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO),

La golpiza ocurrió en el CACCO. Foto ilustrativa (Ministerio de Justicia/Ministerio de Justicia)

El Ministerio de Justicia y Paz informó que el hombre falleció a la 1:05 a. m. en el área de Agudos del hospital México, donde permanecía internado debido a las graves lesiones que sufrió durante el ataque ocurrido el martes 17 de noviembre.

Según el reporte de las autoridades penitenciarias, Acevedo fue agredido por tres privados de libertad de apellidos Méndez, Skinner y Casasola, quienes fueron identificados mediante la revisión de los sistemas de videovigilancia del centro penal.

El informe preliminar señala que la víctima presentaba fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal.

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Tras la agresión, la Policía Penitenciaria coordinó la atención médica dentro de dicha cárcel y posteriormente trasladó al hombre al hospital San Rafael de Alajuela. Debido a su condición, los médicos ordenaron remitirlo al hospital México, donde finalmente falleció.

Geiner Zamora, subjefe de la Policía Judicial de Guápiles (Tomada de redes /Geiner Zamora)

Uno de los señalados por la agresión, de apellido Méndez, también figura como sospechoso del asesinato de Geiner Zamora, quien se desempeñaba como subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles.

El Ministerio de Justicia y Paz indicó que el caso está en manos del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público, instancias que deberán esclarecer las circunstancias de la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

La institución lamentó el fallecimiento del privado de libertad y expresó sus condolencias a sus familiares.