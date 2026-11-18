Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público realizan este miércoles 18 de noviembre un allanamiento en una empresa privada ubicada en Llorente de Tibás, como parte de una investigación por una posible filtración de datos personales.

Las diligencias tienen como objetivo recopilar evidencia y determinar si información privada de terceras personas habría sido consultada, extraída o divulgada sin autorización.

El OIJ allana un edificio en Tibás. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

La compañía bajo investigación aparentemente se dedica a ofrecer servicios de información crediticia, estudios de crédito y gestión de cobros. Además, cuenta con herramientas para verificar antecedentes laborales y comerciales.

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Las autoridades buscan establecer si desde esta empresa se habría hecho un uso irregular de la información que maneja y quiénes estarían involucrados.

De momento, las autoridades judiciales se mantienen en el sitio y no han dado mayores detalles.